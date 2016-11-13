Снігопад в Україні: на Івано-Франківщині призупиняють навчання у школах

Як повідомили кореспонденту УНІАН, таке рішення прийнято сьогодні, 13 листопада, на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка обговорила заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків негоди.

На Івано-Франківщині через снігопад призупиняють навчання у школах / Скріншот

За пропозицією голови обласної комісії, голови облдержадміністрації Олега Гончарука, прийнято рішення призупинити навчальний процес з 14 до 15 листопада у дошкільних навчальних закладах, школах, установах професійно-технічної освіти, а також рекомендувати коледжам та університетам здійснити аналогічні заходи.

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У зв’язку з погіршенням погодних умов на Прикарпатті станом на 6.00 годину неділі, 13 листопада, без електропостачання залишались 12 ліній електропередач повністю та 5 частково, 13 населених пунктів повністю та 24 частково, а також 228 трансформаторних підстанцій.

Також ускладнено проїзд на автомобільних дорогах та гірських перевалах, де уже працює 69 одиниць техніки та 131 працівник Служби автомобільних доріг в області. Долучилися до ліквідації наслідків негоди і приватні підприємства, які здійснювали ремонт доріг на території області. Окрім того, здійснюються заходи з прибирання повалених снігом дерев.

Керівникам районів і міст області доручено здійснити заходи щодо перевезення породіль до медичних закладів, а також забезпечити перебування в умовах стаціонару за необхідністю хворих, які перебувають на методах замісної ниркової терапії (гемодіалізу).

У зв’язку із негодою пряцює гаряча лінія.