Негода вирує вже у дев'яти областях України: снігопади знеструмили понад 400 населених пунктів

Внаслідок негоди через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 430 населених пунктів в 9 областях України.

Снігопади знеструмили 430 населених пунктів в 9 областях / Фото УНІАН

Про це у своєму Twitter повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

1/1Внаслідок негоди, через спрацювання систем захисту ліній електропередач, було знеструмлено 430 населених пунктів у 9 областях pic.twitter.com/L9tDlWrV9v — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) November 13, 2016

Зокрема, у Хмельницькій - 76 населених пунктів, у Тернопільській - 82, Івано-Франківській - 37, Житомирській - 16, Вінницькій - 23, Волинській - 10, Закарпатській - 13, Львівській - 90, Чернівецькій - 83.

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Очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.