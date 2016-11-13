Негода вирує вже у дев'яти областях України: снігопади знеструмили понад 400 населених пунктів

16:03, 13 листопада 2016
2983
0

Внаслідок негоди через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 430 населених пунктів в 9 областях України. 

Снігопади знеструмили 430 населених пунктів в 9 областях
Снігопади знеструмили 430 населених пунктів в 9 областях / Фото УНІАН

Про це у своєму Twitter повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

Зокрема, у Хмельницькій - 76 населених пунктів, у Тернопільській - 82, Івано-Франківській - 37, Житомирській - 16, Вінницькій - 23, Волинській - 10, Закарпатській - 13, Львівській - 90, Чернівецькій - 83.

На Київ насувається сильний сніг, хуртовини та штормовий вітерЯк повідомляла Погода УНІАН, 14-17 листопада погода зміниться по всій території країни.

Очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
88 %
751 мм
2.0 м/с
63 %
Стрічка новин