Негода вирує вже у дев'яти областях України: снігопади знеструмили понад 400 населених пунктів
Внаслідок негоди через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 430 населених пунктів в 9 областях України.
Про це у своєму Twitter повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.
1/1Внаслідок негоди, через спрацювання систем захисту ліній електропередач, було знеструмлено 430 населених пунктів у 9 областях pic.twitter.com/L9tDlWrV9v— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) November 13, 2016
Зокрема, у Хмельницькій - 76 населених пунктів, у Тернопільській - 82, Івано-Франківській - 37, Житомирській - 16, Вінницькій - 23, Волинській - 10, Закарпатській - 13, Львівській - 90, Чернівецькій - 83.
1/2А саме: Хмельницька- 76, Тернопільська-82, Івано-Франківська-37, Житомирська-16, Вінницька-23, Волинська-10— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) November 13, 2016
1/3Закарпатська-13, Львівська-90, Чернівецька-83— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) November 13, 2016
На Київ насувається сильний сніг, хуртовини та штормовий вітерЯк повідомляла Погода УНІАН, 14-17 листопада погода зміниться по всій території країни.
Очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.
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