Нову Зеландію сколихнув потужний землетрус, є загроза цунамі (фото)
Магнітуду підземних поштовхів оцінюють у 7,4 – 7,8 бала.
Потужний землетрус магнітудою у 7,8 бала відбувся у центральному регіоні Нової Зеландії близько 23 години за місцевим часом у неділю, 13 листопада. Про це з посиланням на Reuters повідомляє "Німецька хвиля".
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За даними американських спостерігачів його магнітуда становила 7,4 бала, Німецький центр геологічних досліджень повідомляє про поштовхи магнітудою у 7,8 бала. В окремих районах зникло електропостачання, у столиці Веллінгтоні люди вибігли на вулиці.
Damage to a Nelson City supermarket following #eqnz #NewZealand pic.twitter.com/vQcuM9J1WG— Donie O'Sullivan (@donie) 13 листопада 2016 р.
UPDATE: New Zealand #earthquake upgraded to magnitude 7.8. #Tsunami has been generated: https://t.co/XkfVNPpMzA pic.twitter.com/aUzv9I5FTm— The Weather Channel (@weatherchannel) 13 листопада 2016 р.
Епіцентр землетрусу, за попередніми даними, розташований у 91 кілометрах на північний схід від найбільшого міста Південного острову країни, Крайстчерча.
Як повідомляє SkyNews, місцеві жителі на півдні країни помітили біля берегів хвилі висотою понад 2 метри.
New Zealand media reports tsunami over two metres high recorded near Kaikoura on country's South Island following magnitude 7.4 earthquake— Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 13 листопада 2016 р.
Видання відзначає, що у 2011 році слабший землетрус призвів до смерті 185 осіб та масивних руйнувань. Проте у вересні землетрус магнітудою 7,1 бала, не викликав масштабних пошкоджень.
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