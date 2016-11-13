Нову Зеландію сколихнув потужний землетрус, є загроза цунамі (фото)

16:37, 13 листопада 2016
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Магнітуду підземних поштовхів оцінюють у 7,4 – 7,8 бала.

Остров Северный, Новая Зеландия / review-planet.ru
Остров Северный, Новая Зеландия / review-planet.ru

Потужний землетрус магнітудою у 7,8 бала відбувся у центральному регіоні Нової Зеландії близько 23 години за місцевим часом у неділю, 13 листопада. Про це з посиланням на Reuters повідомляє "Німецька хвиля".

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За даними американських спостерігачів його магнітуда становила 7,4 бала, Німецький центр геологічних досліджень повідомляє про поштовхи магнітудою у 7,8 бала. В окремих районах зникло електропостачання, у столиці Веллінгтоні люди вибігли на вулиці.

Епіцентр землетрусу, за попередніми даними, розташований у 91 кілометрах на північний схід від найбільшого міста Південного острову країни, Крайстчерча.

Як повідомляє SkyNews, місцеві жителі на півдні країни помітили біля берегів хвилі висотою понад 2 метри.

Видання відзначає, що у 2011 році слабший землетрус призвів до смерті 185 осіб та масивних руйнувань. Проте у вересні землетрус магнітудою 7,1 бала, не викликав масштабних пошкоджень. 

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