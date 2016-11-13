"Сніговий апокаліпсис": на Львівщині обмежили рух дорогами загального користування (фото)

17:16, 13 листопада 2016
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Рух на дорогах загального користування обмежили тимчасового, аби уникнути заторів і не заважати снігоприбиральній техніці.

УНИАН
На Львівщині обмежили рух дорогами загального користування / УНІАН

Про обмеження руху на Львівщині повідомляє прес-служба "Укравтодору" повідомляє на сторінці в Facebook.

Негода вирує вже у дев'яти областях України: снігопади знеструмили понад 400 населених пунктів

«13 листопада з метою збереження здоров'я та життя учасникам дорожнього руху, недопущення заторів в русі та розчищення доріг від снігу тимчасово обмежено рух на дорогах загального користування у Львівській області», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 14-17 листопада по всій території країни синоптики прогнозують сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледицю.

Наразі через негоду знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів, на Івано-Франківщині скасували заняття у школах.

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