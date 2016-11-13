"Сніговий апокаліпсис": на Львівщині обмежили рух дорогами загального користування (фото)
Рух на дорогах загального користування обмежили тимчасового, аби уникнути заторів і не заважати снігоприбиральній техніці.
Про обмеження руху на Львівщині повідомляє прес-служба "Укравтодору" повідомляє на сторінці в Facebook.
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«13 листопада з метою збереження здоров'я та життя учасникам дорожнього руху, недопущення заторів в русі та розчищення доріг від снігу тимчасово обмежено рух на дорогах загального користування у Львівській області», - йдеться у повідомленні.
Як відомо, 14-17 листопада по всій території країни синоптики прогнозують сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледицю.
Наразі через негоду знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів, на Івано-Франківщині скасували заняття у школах.
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