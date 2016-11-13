У Чернівцях через негоду діти не підуть завтра до школи

19:16, 13 листопада 2016
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У Чернівцях через сильні снігопади 14 листопада буде призупинено навчання у школах міста.

УНИАН
Завтра у Чернівцях не працюватимуть школи / УНІАН

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

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За його словами, сьогодні він підписав відповідне розпорядження про призупинення навчання у всіх школах міста.

Також Каспрук зауважив, що у разі подальшого погіршення погодних умов канікули у чернівецьких загальноосвітніх закладах можуть бути продовжені.

Як відомо, 14-17 листопада по всій території країни синоптики прогнозують сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледицю.

Наразі через негоду знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів, на Івано-Франківщині скасували заняття у школах..

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