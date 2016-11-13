На Тернопільщині через негоду обмежують рух транспорту

На Тернопільщині у зв’язку із сильним снігопадом обмежено рух великогабаритного транспорту.

На Тернопільщині через негоду обмежили рух транспорту / УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні оперативного штабу за участю керівництва облдержадміністрації, ДСНС та інших відповідальних служб.

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Для відстою великогабаритного транспорту наразі є три діючі майданчики: поблизу Зборова, Чорткова та Підволочиська, для даних цілей визначаються й інші локації.

З метою попередження ДТП рух пасажирського транспорту також обмежено.

«Ситуація в області не є критичною. Рятувальники, дорожники, медики, комунальні та інші служби оперативно реагують на повідомлення громадян та організацій», – зазначив під час засідання голова ТОДА Степан Барна.

За словами начальника ДСНС в Тернопільській області Віктора Маслея, пожежно-рятувальні підрозділи області переведено на посилений варіант несення служби. В обласному управлінні створений оперативний штаб, який в цілодобовому режимі здійснює моніторинг ситуації на Тернопільщині.

«В першу чергу пожежно-рятувальні підрозділи залучаються для надання допомоги працівниками медичної служби у тих випадках, де є безпосередня загроза здоров’ю або життю людей», - повідомив Віктор Маслей.

Окрім 150 одиниць спецтехніки Служби автомобільних доріг для вивільнення автомобілів, які потрапили у снігові пастки, залучається техніка сільгосппідприємств, територіальних об’єднань та приватних структур.

В першу чергу розчищаються доїзди до лікарень та стратегічних об’єктів.

Оперативний штаб закликав жителів області залишатися вдома та утриматися від виїздів без нагальної потреби.

Проїзд на дорогах державного та регіонального значення в області наразі забезпечено. Водночас проїзд по всіх інших дорогах – ускладнений.

Через сильні пориви вітру та опади у вигляді мокрого снігу, внаслідок спрацювання систем автоматичного захисту у Бучацькому, Гусятинському, Збаразькому, Козівському, Кременецькому, Підволочиському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Тернопільському та Чортківському районах станом на 12 год без електропостачання залишився 361 населений пункт. Проводяться роботи щодо відновлення електропостачання.