Негода вирує в Україні: додатковий вихідний оголосили у школах Тернопільщини
У навчальних закладах Тернопільщини завтра, 14 листопада, у зв’язку з погіршенням погодних умов буде призупинено навчання.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні оперативного штабу за участю керівництва облдержадміністрації, ДСНС та інших відповідальних служб.
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Також штаб повністю обмежив рух великогабаритного та пасажирського транспорту з 19.00 13 листопада до 8.00 14 листопада.
Водіям приватних автомобілів на блокпостах правоохоронці настійно рекомендують не вирушати на далекі дистанції.
Зараз припинено роботи з відновлення енергопостачання в населених пунктах області, оскільки бригади електриків через засніжені дороги не завжди можуть дістатися необхідного населеного пункту.
Штаб прийняв рішення продовжити роботи з відновлення електропостачання з 6-ї ранку понеділка, 14 листопада.
Раніше повідомлялось про призупинення навчання на Івано-Франківщині та у Чернівцях.
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