Хвиля цунамі досягла Нової Зеландії після землетрусу магнітудою 7,8

Про це повідомила новозеландська Служба цивільної оборони на своїй офіційній сторінці в Twitter.

"Перша хвиля досягла північно-східного узбережжя Південного острова", - йдеться в повідомленні.

Читайте також Землетрус в Італії призвів до деформації земної поверхні

A tsunami has been generated, the first wave has arrived in the North Eastern Coast of the South Island. #eqnz