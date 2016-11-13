Хвиля цунамі досягла Нової Зеландії після землетрусу магнітудою 7,8

Перша хвиля цунамі досягла Південного острова Нової Зеландії після землетрусу магнітудою 7,8, що стався в неділю біля узбережжя країни.

Керівник міністерства цивільної оборони Геррі Броунлі та прем'єр-міністр Джон Кі / REUTERS

Про це повідомила новозеландська Служба цивільної оборони на своїй офіційній сторінці в Twitter.

"Перша хвиля досягла північно-східного узбережжя Південного острова", - йдеться в повідомленні.

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A tsunami has been generated, the first wave has arrived in the North Eastern Coast of the South Island. #eqnz — MCDEM (@NZcivildefence) November 13, 2016

Також у службі зазначили, що загроза нових хвиль буде діяти ще наступних 4 години. І хоча рівень загрози цунамі на даний момент знижено, мешканцям все одно рекомендується не ходити по вулицях і уникати берегової лінії.

Як повідомив прем'єр-міністр країни Джон Кі, в результаті землетрусу загинули щонайменше дві людини, передає Reuters.

"Немає жодних ознак на даний момент, що кількість жертв зросте, але ми не можемо цього виключати", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, потужний землетрус магнітудою у 7,8 балів стався у центральному регіоні Нової Зеландії близько 23 години за місцевим часом у неділю, 13 листопада.

"Загроза цунамі існує на східному узбережжі всієї Нової Зеландії, в тому числі в Крайстчерчі, Веллінгтоні та островах Чатем", - йшлося в заяві Служби цивільної оборони.

whoa - kaikoura coast road (shared on FB) pic.twitter.com/UN16Qo0hgw — Naomi Arnold (@NaomiArnold) November 13, 2016

За даними Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів розміщується приблизно за 53 км на північний схід від міста Амберлі. Осередок землетрусу залягав на глибині 23 км