Через несприятливі погодні умови в Україні знеструмлено понад 900 населених пунктів

Протягом 12–13 листопада внаслідок несприятливих погодних умов через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 955 населених пунктів у одинадцяти областях.

фото: УНІАН

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

До відновлення електропостачання населених пунктів задіяно 336 аварійних бригад обленерго. Станом на 21:00 13 листопада залишилося відновити 642 населених пункти у дев'яти областях.

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Унаслідок сильних опадів та з метою збереження життя та здоров’я учасників дорожнього руху службами автомобільних доріг у Львівській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій областях обмежено рух великогабаритного транспорту, а в Чернівецькій області в 7 районах обмежений повністю.

До ліквідації наслідків негоди всього залучено 4 тисячі 513 чоловік та 1 тисяча 565 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС — 255 одиниць техніки та близько 900 чоловік особового складу.