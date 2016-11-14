У Новій Зеландії стався новий землетрус магнітудою 6,5

Землетрус магнітудою 6,5 стався в понеділок на Південному острові в Новій Зеландії.

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Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

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Поштовхи зафіксовані о 00.34 по всесвітньому часу UTC 39 кілометрів на північний захід від міста Кайкура. залягало на глибині десять кілометрів.

Нагадаємо, в неділю в Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 7,8, що спровокував цунамі, також у регіоні зафіксовано ще два підземних поштовхи.

За інформацією ЗМІ, в результаті землетрусу в неділю загинули дві людини.