Третій сильний землетрус стався в Новій Зеландії

06:30, 14 листопада 2016
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Третій сильний землетрус із магнітудою 6,2 стався в Новій Зеландії. Раніше там сталися землетруси магнітудою 7,8 та 6,5 з серією повторних поштовхів. 

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Національна геологічна служба США, передає ТСН.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно за 90 км на північ-схід від міста Крайстчерч, яке сильно постраждало від землетрусу в 2011 році.

У Новій Зеландії стався новий землетрус магнітудою 6,2

Осередок землетрусу залягав на глибині 23 км Землетрус супроводжувалося серією повторних поштовхів.

Через дві години після цього підійшла до берегів хвиля цунамі висотою приблизно 2,5 метра.

Влада встигла попередити населення і попросила залишити узбережні території.

Чимало шкіл і підприємства в понеділок залишаться закритими. Припинено рух поїздів і поромів. Пошкоджено багато будівель.

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