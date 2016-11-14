Третій сильний землетрус стався в Новій Зеландії

Третій сильний землетрус із магнітудою 6,2 стався в Новій Зеландії. Раніше там сталися землетруси магнітудою 7,8 та 6,5 з серією повторних поштовхів.

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Про це повідомляє Національна геологічна служба США, передає ТСН.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно за 90 км на північ-схід від міста Крайстчерч, яке сильно постраждало від землетрусу в 2011 році.

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Осередок землетрусу залягав на глибині 23 км Землетрус супроводжувалося серією повторних поштовхів.

Через дві години після цього підійшла до берегів хвиля цунамі висотою приблизно 2,5 метра.

Влада встигла попередити населення і попросила залишити узбережні території.

Чимало шкіл і підприємства в понеділок залишаться закритими. Припинено рух поїздів і поромів. Пошкоджено багато будівель.