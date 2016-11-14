Над Землею зійшов "супермісяць": Reuters показав видовищні фото

14 листопада над Землею зійшов найвидовищніший у цьому році "супермісяць".

"Супермісяцем" називають астрономічне явище, коли повня або молодик за часом збігаються з перигеєм – моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

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Місяць, який зійшов у ніч проти 14 листопада, був найвидовищнішим та найбільшим не тільки у цьому році, а й у цілому ХХІ сторіччі.

Найкраще його можна буде розглянути в ніч з 14 на 15 листопада, у тому числі й над Києвом.

Як стверджують експерти, востаннє супутник Землі аж так близько підходив до планети у далекому січні 1948 року.

Наступного разу побачити схоже явище можна буде аж 25 листопада 2034 року.