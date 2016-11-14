На зміну снігопадам та хуртовинам до України прийдуть морози до -10 градусів - синоптик

Циклон, який приніс снігопади та заметілі до України, ще над нами, але поступово він починає відходити.

До України йдуть морози / Фото УНІАН

Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона прогнозує, що опади припиняться.

"Сніги залишаться в основному в кучугурах. Тобто суттєві опади малоймовірні", - розповіла Діденко.

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Проте на Україну вже незабаром чекають морози: "16-17 листопада температура повітря зробить "у-у-у-х!" і махоне серйозне зниження вже не до якихось там слабаків, 1-3 морозу, а до -10 і навіть нижче".

Проте згодом, прогнозує синоптик, температура знову вирівняється.

Як повідомляла Погода УНІАН, 14-17 листопада погода зміниться по всій території країни. Очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.