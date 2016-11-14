На зміну снігопадам та хуртовинам до України прийдуть морози до -10 градусів - синоптик
Циклон, який приніс снігопади та заметілі до України, ще над нами, але поступово він починає відходити.
Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці у Facebook.
Вона прогнозує, що опади припиняться.
"Сніги залишаться в основному в кучугурах. Тобто суттєві опади малоймовірні", - розповіла Діденко.
Негода вирує вже у дев'яти областях України: снігопади знеструмили понад 400 населених пунктів
Проте на Україну вже незабаром чекають морози: "16-17 листопада температура повітря зробить "у-у-у-х!" і махоне серйозне зниження вже не до якихось там слабаків, 1-3 морозу, а до -10 і навіть нижче".
Проте згодом, прогнозує синоптик, температура знову вирівняється.
Як повідомляла Погода УНІАН, 14-17 листопада погода зміниться по всій території країни. Очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.
Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°