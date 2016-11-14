В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 14 листопада, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на сході - до +8°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 6.6 м/с.
На зміну снігопадам та хуртовинам до України прийдуть морози до -10 градусів - синоптик
У Львові 14 листопада без опадів, температура повітря вдень +1°. Вітер північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +1°. Вітер північно-західний, до 4.1 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок без опадів. Температура -1°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +3°, вітер північно-західний, до 9.5 м/с.
У Харкові сніг. Температура до +2°, вітер мінливий, помірний.
У Сімферополі сьогодні пройде дощ. Температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 9.0 м/с.
У Дніпрі невеликий сніг. Температура повітря +4°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +8°. Вітер західний та північно-західний, до 5.8 м/с.
У Краматорську у понеділок дощ, удень +6°. Вітер мінливий, слабкий.
Негода вирує вже у дев'яти областях України: снігопади знеструмили понад 400 населених пунктів
У Сєвєродонецьку злива, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°