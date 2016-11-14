В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг (карта)

08:00, 14 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 14 листопада, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на сході - до +8°.

Reuters
Reuters

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень 0°. Вітер північний та північно-західний, до 6.6 м/с.

На зміну снігопадам та хуртовинам до України прийдуть морози до -10 градусів - синоптик

У Львові 14 листопада без опадів, температура повітря вдень +1°. Вітер північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +1°. Вітер північно-західний, до 4.1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок без опадів. Температура -1°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +3°, вітер північно-західний, до 9.5 м/с.

УНІАН
На сході до +8° / УНІАН

У Харкові сніг. Температура до +2°, вітер мінливий, помірний.

У Сімферополі сьогодні пройде дощ. Температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 9.0 м/с.

У Дніпрі невеликий сніг. Температура повітря +4°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +8°. Вітер західний та північно-західний, до 5.8 м/с.

У Краматорську у понеділок дощ, удень +6°. Вітер мінливий, слабкий.

Негода вирує вже у дев'яти областях України: снігопади знеструмили понад 400 населених пунктів

У Сєвєродонецьку злива, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

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