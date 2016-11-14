Сьогодні вдень у Києві 0°, пройде сніг

08:30, 14 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 листопада в столиці вдень до 0°, вранці пройде сніг.

Вранці у Києві пройде сніг / УНІАН
Вранці у Києві пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер північний та північно-західний, до 6.6 м/с.

На зміну снігопадам та хуртовинам до України прийдуть морози до -10 градусів - синоптик

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:11, а зайде у 16:13.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 листопада, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на сході - до +8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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