Сьогодні вдень у Києві 0°, пройде сніг

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 листопада в столиці вдень до 0°, вранці пройде сніг.

Вранці у Києві пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер північний та північно-західний, до 6.6 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:11, а зайде у 16:13.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 листопада, в Україні практично без опадів. Найтепліше буде на сході - до +8°.

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