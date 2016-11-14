Внаслідок несприятливих погодних умов 12–14 листопада в Україні сталося знеструмлення 988 населених пунктів у тринадцяти областях.

В Україні через негоду знеструмлено майже 1000 населених пунктів / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Найбільшу кількість снігового покрову, до 50 см, зафіксовано у Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях.

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У Київській, Вінницькій та Черкаській областях спостерігаються невеликий сніг із дощем, а у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій - місцями, в Одеській, Миколаївській, Херсонській - іде дощ, на решті території країни без опадів.

Унаслідок сильних опадів та з метою збереження життя та здоров’я учасників дорожнього руху службами автомобільних доріг у Львівській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій областях обмежено рух великогабаритного транспорту.

У регіонах країни рятувальники здійснили понад 490 виїздів для надання допомоги у розчищенні автошляхів від повалених дерев, вивільнення окремих автомобілів із снігових заметів.

Зазначається, що до відновлення електропостачання населених пунктів задіяно 209 аварійних бригад обленерго.

Нагадаємо, циклон, який приніс снігопади та заметілі до України, поступово починає відходити.