Через сильні опади у 4 областях України обмежено рух великогабаритного транспорту
В Україні через сильні опади обмежено рух великогабаритного транспорту у Львівській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Також зазначається, що «в наступні 3 години у північних областях йтиме сніг», а «в другій половині 14 листопада циклон вийде за межі України».
Станом на 7 годину 14 листопада рух автотранспорту по дорогах загального користування забезпечений, заторів немає, запевнили в ДСНС.
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Як повідомляв УНІАН, впродовж 12–14 листопада внаслідок несприятливих погодних умов (сильні снігопади, хуртовини та ожеледиця, налипання мокрого снігу, сильні пориви вітру) сталося знеструмлення 988 населених пунктів у 13 областях.
Найбільшу кількість снігового покрову, до 50 см, зафіксовано у Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях.
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