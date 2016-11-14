Через сильні опади у 4 областях України обмежено рух великогабаритного транспорту

09:43, 14 листопада 2016
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В Україні через сильні опади обмежено рух великогабаритного транспорту у Львівській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

В чотирьох областях обмежено рух великогабаритного транспорту / Фото УНІАН
В чотирьох областях обмежено рух великогабаритного транспорту / Фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також зазначається, що «в наступні 3 години у північних областях йтиме сніг», а «в другій половині 14 листопада циклон вийде за межі України».

Станом на 7 годину 14 листопада рух автотранспорту по дорогах загального користування забезпечений, заторів немає, запевнили в ДСНС.

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Як повідомляв УНІАН, впродовж 12–14 листопада внаслідок несприятливих погодних умов (сильні снігопади, хуртовини та ожеледиця, налипання мокрого снігу, сильні пориви вітру) сталося знеструмлення 988 населених пунктів у 13 областях.

Найбільшу кількість снігового покрову, до 50 см, зафіксовано у Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях.

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