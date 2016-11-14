Аеропорт "Харків" затримує відправлення кількох авіарейсів
Міжнародний аеропорт «Харків» сьогодні затримує відправку кількох авіарейсів.
Про це повідомляє кореспондент УНІАН із посиланням на офіційний сайт аеропорту.
Згідно з інформацією з табло прильотів-відльотів, рейс PS793 авіакомпанії МАУ на Тель-Авів (Ізраїль) був затриманий більше, ніж на три години (запланована дата відправки 13 листопада о 21:20, фактичний виліт – 14 листопада о 00:35).
Рейс РС4751 авіакомпанії «Пегасус», що прямував на Стамбул (Туреччина), затримався майже на годину (запланований час відправлення 2:40, фактичний виліт – о 3:18).
Рейс PS024 авіакомпанії МАУ сполученням Харків – Київ затримається на більш, ніж 4,5 години (мав відправитися о 7:05, на цей час виліт запланований на 11:40).
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Водночас, рейси в Харків наразі прибувають вчасно, окрім рейсу з Тель-Авіва, який затримується на 5 годин 15 хвилин.
На цей час тримати інформацію в національній авіадовідці України щодо причин затримання рейсів не вдалося. Варто відзначити, що вночі в Харкові пройшов снігопад.
Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 14 листопада, через складні погодні умови в країні сталися затримки в русі близько 30 поїздів, половина з них вибилися із графіка більш ніж на півгодини.
Внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру, дощ) сталося знеструмлення 988 населених пунктів у тринадцяти областях.
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