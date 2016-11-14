Погода на тиждень: в Україні похолодає, у понеділок і вівторок місцями очікуються дощі і сніг
Цього тижня в Україні практично без опадів, лише в понеділок і вівторок місцями очікуються дощі і сніг.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі та сніг, температура вдень підніметься до +7°.
У вівторок, 15 листопада, у центрі, на півдні і сході країни очікуються опади. Температура вдень +1°...+12°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг (карта)
У середу, 16 листопада, в Україні практично без опадів. Температура вночі -5°...0°, вдень до +4°.
У четвер в країні без опадів, вночі -3°...0°, вдень на півдні до +8°.
У п'ятницю в Україні хмарно з проясненнями. Прогнозована температура повітря по країні вдень +3°...+13°.
У суботу в країні без опадів. Температура в країні вночі -4°...+3°, вдень до +11°.
У неділю сонячно і без опадів, температура вночі -4°...+3°, вдень до +11°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°