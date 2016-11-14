Погода на тиждень: в Україні похолодає, у понеділок і вівторок місцями очікуються дощі і сніг

10:19, 14 листопада 2016
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Цього тижня в Україні практично без опадів, лише в понеділок і вівторок місцями очікуються дощі і сніг.

УНІАН
В понеділок і вівторок місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі та сніг, температура вдень підніметься до +7°.

У вівторок, 15 листопада, у центрі, на півдні і сході країни очікуються опади. Температура вдень +1°...+12°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг (карта)

У середу, 16 листопада, в Україні практично без опадів. Температура вночі -5°...0°, вдень до +4°.

У четвер в країні без опадів, вночі -3°...0°, вдень на півдні до +8°.

У п'ятницю в Україні хмарно з проясненнями. Прогнозована температура повітря по країні вдень +3°...+13°.

У суботу в країні без опадів. Температура в країні вночі -4°...+3°, вдень до +11°.

У неділю сонячно і без опадів, температура вночі -4°...+3°, вдень до +11°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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