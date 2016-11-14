У західних областях сотні автомобілів застрягли в заторах через снігопад

У Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях у заторах застрягли близько 350-400 автомобілів.

Близько 400 автомобілів застрягли в заторах / УНІАН

У ніч з 13 на 14 листопада сніг випав у північних областях України. Товщина снігового покрову від 5 до 20 сантиметрів, повідомляє "Укравтодор".

У Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях у заторах застрягли 350-400 автомобілів.

Повідомляється, що робота по розблокуванню машин проводиться із використанням потужної техніки.

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Загалом для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно біля 1570 одиниць спецтехніки та 2446 дорожніх робітників. Спільно з дорожніми організаціями до ліквідації заторів задіяні сили та засоби ДСНС.

В "Укравтодорі" зазначають, що одним з проблемних питань є безконтрольний рух великоваговиків на літній та зношеній гумі без відповідних заходів реагування на обмеження руху.

Нагадаємо, в Україні через сильні опади обмежено рух великогабаритного транспорту у Львівській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.