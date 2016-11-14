Збиток від землетрусу в Новій Зеландії оцінюється в "мільярди доларів"

Землетрус, який стався в Новій Зеландії, завдав значної шкоди інфраструктурі.

Наслідки землетрусу в Новій Зеландії / Reuters

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джон Кі, передає ТАСС.

"Там панує повне спустошення, думаю, потрібні місяці роботи для того, щоб все відновити", - сказав Ки.

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За його словами, для відновлення економічної структури районів, постраждалих від землетрусу, ймовірно, "будуть потрібні мільярди доларів".

Через негоду прем'єр скасував запланований візит до Аргентини. Він також повідомив, що поки не знає, чи зможе взяти участь у саміті АТЕС в Лімі (Перу), що має відбутися 19-20 листопада.

Нагадаємо, у неділю в Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 7,8, спровокував цунамі, також у регіоні зафіксовано ще два підземних поштовхи.

За інформацією ЗМІ, у результаті землетрусу в неділю загинули двоє людей.