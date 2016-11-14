У Києві оголосили штормове попередження

12:04, 14 листопада 2016
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У понеділок, 14 листопада, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві оглосили штормове попередження / УНІАН
У Києві оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

Погода на тиждень: в Україні похолодає, у понеділок і вівторок місцями очікуються дощі і сніг

"14 листопада у Києві прогнозують хмарну погоду, невеликий сніг, на дорогах ожеледицю. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря 1-3° морозу", - йдеться в повідомленні.

У разі посилення вітру необхідно:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях у заторах застрягли близько 350-400 автомобілів.

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