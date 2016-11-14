У Києві оголосили штормове попередження
У понеділок, 14 листопада, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.
Погода на тиждень: в Україні похолодає, у понеділок і вівторок місцями очікуються дощі і сніг
"14 листопада у Києві прогнозують хмарну погоду, невеликий сніг, на дорогах ожеледицю. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря 1-3° морозу", - йдеться в повідомленні.
У разі посилення вітру необхідно:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях у заторах застрягли близько 350-400 автомобілів.
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