На Львівщині за добу рятувальники визволили зі снігових заметів більше тисячі транспортних засобів

12:20, 14 листопада 2016
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У Львівській області за минулу добу підрозділи рятувальників визволили зі снігових заметів понад тисячу транспортних засобів, серед яких є вантажні і легкові автомобілі, автобуси та спецтехніка.

УНІАН
На Львівщині за добу визволили зі снігових заметів понад тисячу транспортних засобів / УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, станом на 10:00 понеділка, 14 листопада, підрозділи рятувальників на автошляхах області надали допомогу 2850 людям і 1120 транспортним засобам, які потрапили в снігові замети.

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Зокрема, увечері 13 листопада біля села Старе Село Пустомитівського району з автодороги в кювет з'їхав інкасаторський мікроавтобус Volkswagen Т5, на цій же ділянці дороги біля відпочинкового комплексу "Бухта Вікінгів" у кювет з'їхав грейдер, який розчищав дорогу. Поки що інформації про постраждалих під час ДТП немає.

Нагадаємо, у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях в заторі застрягли близько 350-400 автомобілів.

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