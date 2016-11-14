На Львівщині за добу рятувальники визволили зі снігових заметів більше тисячі транспортних засобів
У Львівській області за минулу добу підрозділи рятувальників визволили зі снігових заметів понад тисячу транспортних засобів, серед яких є вантажні і легкові автомобілі, автобуси та спецтехніка.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, станом на 10:00 понеділка, 14 листопада, підрозділи рятувальників на автошляхах області надали допомогу 2850 людям і 1120 транспортним засобам, які потрапили в снігові замети.
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Зокрема, увечері 13 листопада біля села Старе Село Пустомитівського району з автодороги в кювет з'їхав інкасаторський мікроавтобус Volkswagen Т5, на цій же ділянці дороги біля відпочинкового комплексу "Бухта Вікінгів" у кювет з'їхав грейдер, який розчищав дорогу. Поки що інформації про постраждалих під час ДТП немає.
Нагадаємо, у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях в заторі застрягли близько 350-400 автомобілів.
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