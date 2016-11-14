На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на сході температура до +7°
Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на сході - до +7°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса практично без опадів. Температура -1°... +3°. Завтра на цьому маршруті температура до +1°, місцями пройде сніг.
У західних областях сотні автомобілів застрягли в заторах через снігопад
На трасі Київ - Ужгород синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями пройде сніг, температура в дорозі -3° ... +3°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +3°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +7°, очікуються опади. Завтра на даному маршруті пройдуть дощі і сніг, температура до +3°.
У напрямку Харкова дощі і сніг. Температура в дорозі до +3°. 15 листопада на цьому напрямку практично без опадів, температура -2°... +1°.
За маршрутом Київ – Чернівці місцями пройде сніг, -2° ... -1°. За даним напрямом у вівторок хмарно з проясненнями, температура до +1°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+13°... +7°
-
Дніпро+28°... +15°
-
Донецьк+34°... +19°
-
Житомир+12°... +8°
-
Запоріжжя+29°... +16°
-
Івано-Франківськ+15°... +7°
-
Київ+15°... +10°
-
Кіровоград+22°... +11°
-
Луганськ+36°... +20°
-
Луцьк+14°... +7°
-
Львів+14°... +7°
-
Миколаїв+27°... +12°
-
Одеса+27°... +11°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+14°... +8°
-
Сімферополь+29°... +15°
-
Суми+28°... +13°
-
Тернопіль+13°... +8°
-
Харків+33°... +17°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницький+11°... +7°
-
Черкаси+22°... +10°
-
Чернігів+16°... +10°
-
Чернівці+15°... +8°