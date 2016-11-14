На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на сході температура до +7°

Сьогодні і завтра на автошляхах України пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на сході - до +7°.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг / drive2.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса практично без опадів. Температура -1°... +3°. Завтра на цьому маршруті температура до +1°, місцями пройде сніг.

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На трасі Київ - Ужгород синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями пройде сніг, температура в дорозі -3° ... +3°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +3°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +7°, очікуються опади. Завтра на даному маршруті пройдуть дощі і сніг, температура до +3°.

У напрямку Харкова дощі і сніг. Температура в дорозі до +3°. 15 листопада на цьому напрямку практично без опадів, температура -2°... +1°.

За маршрутом Київ – Чернівці місцями пройде сніг, -2° ... -1°. За даним напрямом у вівторок хмарно з проясненнями, температура до +1°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.