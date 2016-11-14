У Житомирській області знято обмеження на рух вантажівок

13:30, 14 листопада 2016
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У Житомирській області розчищені від снігу основні дорожні магістралі і знято обмеження на рух вантажівок.

УНІАН
У Житомирській області знято обмеження на рух вантажівок / УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації з посиланням на начальника Служби автомобільних доріг в Житомирській області Олега Антонюка, рух по всій мережі автомобільних доріг загального користування в області забезпечено. У 12:00 знято обмеження на рух вантажівок.

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Також в ОДА уточнили, що сьогодні з 05:00 до 08:00 на ліквідації наслідків снігопадів на дорогах загального користування Житомирської області працювали 97 механізмів, в черговому режимі - 33. До очищення доріг було залучено 138 робітників і 46 були готові їх змінити.

За даними ОДА, найбільше снігу випало у Бердичівському, Житомирському, Андрушівському, Новоград-Волинському та Малинському районах. Краща ситуація в Олевському, Радомишльському та Овруцькому районах області.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області за минулу добу підрозділи рятувальників визволили зі снігових заметів понад тисячу транспортних засобів.

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