У Житомирській області знято обмеження на рух вантажівок
У Житомирській області розчищені від снігу основні дорожні магістралі і знято обмеження на рух вантажівок.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації з посиланням на начальника Служби автомобільних доріг в Житомирській області Олега Антонюка, рух по всій мережі автомобільних доріг загального користування в області забезпечено. У 12:00 знято обмеження на рух вантажівок.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на сході температура до +7°
Також в ОДА уточнили, що сьогодні з 05:00 до 08:00 на ліквідації наслідків снігопадів на дорогах загального користування Житомирської області працювали 97 механізмів, в черговому режимі - 33. До очищення доріг було залучено 138 робітників і 46 були готові їх змінити.
За даними ОДА, найбільше снігу випало у Бердичівському, Житомирському, Андрушівському, Новоград-Волинському та Малинському районах. Краща ситуація в Олевському, Радомишльському та Овруцькому районах області.
Як повідомляв УНІАН, у Львівській області за минулу добу підрозділи рятувальників визволили зі снігових заметів понад тисячу транспортних засобів.
Погода в Україні
-
Вінниця+13°... +7°
-
Дніпро+28°... +15°
-
Донецьк+34°... +19°
-
Житомир+12°... +8°
-
Запоріжжя+29°... +16°
-
Івано-Франківськ+15°... +7°
-
Київ+15°... +10°
-
Кіровоград+22°... +11°
-
Луганськ+36°... +20°
-
Луцьк+14°... +7°
-
Львів+14°... +7°
-
Миколаїв+27°... +12°
-
Одеса+27°... +11°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+14°... +8°
-
Сімферополь+29°... +15°
-
Суми+28°... +13°
-
Тернопіль+13°... +8°
-
Харків+33°... +17°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницький+11°... +7°
-
Черкаси+22°... +10°
-
Чернігів+16°... +10°
-
Чернівці+15°... +8°