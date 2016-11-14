У Хмельницькій області в 195 школах призупинили заняття через негоду
У Хмельницькій області на сьогоднішній день 195 шкіл тимчасово призупинили навчальний процес через негоду.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив т. в. о. заступника голови Хмельницької облдержадміністрації Валерій Олійник.
За його відомостями, школи не працюють майже у половині районів області.
У Києві оголосили штормове попередження
"Наприклад, у східній частині регіону, а це Полонський та Шепетівський райони, висота снігового покриву становить близько 1 метра. Зараз там працюють бригади шляховиків і ДСНС", - зазначив чиновник.
Олійник також додав, що підвезення учнів до населених пунктів організовано частково.
Т. в. о. заступника голови ОДА прогнозує, що через день-два навчальний процес у Хмельницькій повністю відновиться.
Протягом 13-14 листопада на території Хмельницької області випала двомісячна норма опадів у вигляді мокрого снігу, що супроводжувався поривами вітру та хуртовинами. На окремих ділянках доріг снігові замети сягали 1,5 м.
Нагадаємо, у Львівській області за минулу добу підрозділи рятувальників визволили зі снігових заметів понад тисячі транспортних засобів.
Погода в Україні
-
Вінниця+13°... +7°
-
Дніпро+28°... +15°
-
Донецьк+34°... +19°
-
Житомир+12°... +8°
-
Запоріжжя+29°... +16°
-
Івано-Франківськ+15°... +7°
-
Київ+15°... +10°
-
Кіровоград+22°... +11°
-
Луганськ+36°... +20°
-
Луцьк+14°... +7°
-
Львів+14°... +7°
-
Миколаїв+27°... +12°
-
Одеса+27°... +11°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+14°... +8°
-
Сімферополь+29°... +15°
-
Суми+28°... +13°
-
Тернопіль+13°... +8°
-
Харків+33°... +17°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницький+11°... +7°
-
Черкаси+22°... +10°
-
Чернігів+16°... +10°
-
Чернівці+15°... +8°