У Хмельницькій області на сьогоднішній день 195 шкіл тимчасово призупинили навчальний процес через негоду.

У Хмельницькій області в 195 школах призупинили заняття через негоду / УНІАН

Про це кореспонденту УНІАН повідомив т. в. о. заступника голови Хмельницької облдержадміністрації Валерій Олійник.

За його відомостями, школи не працюють майже у половині районів області.

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"Наприклад, у східній частині регіону, а це Полонський та Шепетівський райони, висота снігового покриву становить близько 1 метра. Зараз там працюють бригади шляховиків і ДСНС", - зазначив чиновник.

Олійник також додав, що підвезення учнів до населених пунктів організовано частково.

Т. в. о. заступника голови ОДА прогнозує, що через день-два навчальний процес у Хмельницькій повністю відновиться.

Протягом 13-14 листопада на території Хмельницької області випала двомісячна норма опадів у вигляді мокрого снігу, що супроводжувався поривами вітру та хуртовинами. На окремих ділянках доріг снігові замети сягали 1,5 м.

Нагадаємо, у Львівській області за минулу добу підрозділи рятувальників визволили зі снігових заметів понад тисячі транспортних засобів.