У Китаї зі снігового полону врятували більше 500 осіб

У Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю за вихідні випало до метра снігу, що призвело до хаосу на дорогах.

Reuters

Рятувальники визволили зі снігового полону 145 автомобілів і 542 пасажира, які опинилися заблокованими на швидкісній дорозі між населеними пунктами Майтас і Тегуаньгоу, передає ТАСС з посиланням на місцеве телебачення.

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У провінції Хубей в центрі Китаю через снігопад без електроенергії залишилися десятки тисяч місцевих жителів. Особливо постраждали від негоди автономні округи Еньши-Туцзя і Мяо.

Нагадаємо, у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях в заторах застрягли близько 350-400 автомобілів.