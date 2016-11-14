В Україні завтра місцями пройдуть дощі і сніг, вночі на заході похолодає до -12° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на сході - до +4°.
У Києві завтра без опадів, вночі -8°, вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, до 2.8 м/с.
У Львові 15 листопада мінлива хмарність, вночі -7°, вдень -1°. Вітер мінливий, легкий.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на сході температура до +7°
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -5°, вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3,4 м/с.
У Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура вночі -9°, вдень +1°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють сніг. Температура вночі -3°, вдень +1°, вітер північний, помірний.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі 0°, вдень +4°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють сніг. Температура вночі -1°, вдень +3°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.
У Сімферополі очікуються опади. Температура вночі -2°, вдень +5°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +2°, вдень +6°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі -1°, вдень +3°, вітер північний і північно-східний, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -1°, вдень +3°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°