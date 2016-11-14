В Україні завтра місцями пройдуть дощі і сніг, вночі на заході похолодає до -12° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на сході - до +4°.

Reuters

У Києві завтра без опадів, вночі -8°, вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, до 2.8 м/с.

У Львові 15 листопада мінлива хмарність, вночі -7°, вдень -1°. Вітер мінливий, легкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -5°, вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3,4 м/с.

У Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура вночі -9°, вдень +1°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сніг. Температура вночі -3°, вдень +1°, вітер північний, помірний.

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі 0°, вдень +4°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють сніг. Температура вночі -1°, вдень +3°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

У Сімферополі очікуються опади. Температура вночі -2°, вдень +5°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +2°, вдень +6°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі -1°, вдень +3°, вітер північний і північно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -1°, вдень +3°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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