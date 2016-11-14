У Києві завтра без опадів, вдень температура до -1°

19:00, 14 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 15 листопада у столиці без опадів, температура повітря вдень -1°.

УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря понизиться до -2°.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на сході температура до +7°

Вітер північний та північно-західний, до 2.8 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:13, а зайде у 16:11.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на сході - до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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