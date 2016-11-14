У Карпатах через снігопад застрягли туристи
У регіоні через опади заборонили рух легкових авто по гірських дорогах.
У Карпатах туристи застрягли через сильний снігопад. У регіоні через опади заборонили рух легкових авто по гірських дорогах. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що приміром у Косівському районі дороги між селами не розчищені. Водії не ризикують рушати нерозчищеними дорогами і чекають, доки негода вщухне. Виїхати з приміських сіл досить складно, водії відкопують власні машини з заметів.
У Львівській області через нерозчищені дороги звільнять двох чиновників
Розчищені дороги тільки між районними центрами, а рух міського транспорту обмежений. На Прикарпатті через сніг 23 села лишаються без світла.
При цьому подекуди обмежено рух громадського транспорту.
Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 листопада сніг випав у північних областях України. Товщина снігового покрову від 5 до 20 сантиметрів.
У Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях у заторах застрягли 350-400 автомобілів.
Повідомляється, що робота по розблокуванню машин проводиться із використанням потужної техніки.
Загалом для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно біля 1570 одиниць спецтехніки та 2446 дорожніх робітників. Спільно з дорожніми організаціями до ліквідації заторів задіяні сили та засоби ДСНС.
Погода в Україні
-
Вінниця+13°... +7°
-
Дніпро+28°... +15°
-
Донецьк+34°... +19°
-
Житомир+12°... +8°
-
Запоріжжя+29°... +16°
-
Івано-Франківськ+15°... +7°
-
Київ+15°... +10°
-
Кіровоград+22°... +11°
-
Луганськ+36°... +20°
-
Луцьк+14°... +7°
-
Львів+14°... +7°
-
Миколаїв+27°... +12°
-
Одеса+27°... +11°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+14°... +8°
-
Сімферополь+29°... +15°
-
Суми+28°... +13°
-
Тернопіль+13°... +8°
-
Харків+33°... +17°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницький+11°... +7°
-
Черкаси+22°... +10°
-
Чернігів+16°... +10°
-
Чернівці+15°... +8°