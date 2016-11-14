У Карпатах через снігопад застрягли туристи

20:10, 14 листопада 2016
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У регіоні через опади заборонили рух легкових авто по гірських дорогах.

23 села залишаються без світла
23 села залишаються без світла

У Карпатах туристи застрягли через сильний снігопад. У регіоні через опади заборонили рух легкових авто по гірських дорогах. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що приміром у Косівському районі дороги між селами не розчищені. Водії не ризикують рушати нерозчищеними дорогами і чекають, доки негода вщухне. Виїхати з приміських сіл досить складно, водії відкопують власні машини з заметів.

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Розчищені дороги тільки між районними центрами, а рух міського транспорту обмежений. На Прикарпатті через сніг 23 села лишаються без світла.

При цьому подекуди обмежено рух громадського транспорту.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 листопада сніг випав у північних областях України. Товщина снігового покрову від  5 до 20 сантиметрів.

У Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях у заторах застрягли 350-400 автомобілів.

Повідомляється, що робота по розблокуванню машин проводиться із використанням потужної техніки.

Загалом для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно біля 1570 одиниць спецтехніки та 2446 дорожніх робітників. Спільно з дорожніми організаціями до ліквідації заторів задіяні сили та засоби ДСНС.

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