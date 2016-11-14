Через погоду без електропостачання залишаються 573 населених пункти в 11 областях - ДСНС

Через снігопади та хуртовини без електропостачання залишаються 573 населених пункти в 11 областях України.

До відновлення енергопостачання залучено 591 бригаду обленерго / Фото dsns.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що станом на 15:00 знеструмлено: у Хмельницькій області 144 населених пункти, Тернопільській - 123, Івано-Франківській - 88 , Львівській - 53, Вінницькій - 50, Чернівецькій - 33, Київській - 27, Полтавській - 27, Сумській -14, Житомирській - 13, Черкаській – один населений пункт.

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За інформацією відомства, до відновлення енергопостачання залучено 591 бригаду обленерго.

Крім того, протягом доби підрозділами ДСНС було вивільнено із снігових заметів близько 2 тис. 529 автомобілів (з них 27 карет швидкої медичної допомоги), в яких перебували 7 тис. 271 особа.

«Важкою інженерною технікою ДСНС протягом доби розчищено близько 200 км доріг», - додали в прес-службі.

За останню добу негода охопила 15 областей України, де випала місячна норма опадів у вигляді снігу.