На заході країни транспортний колапс через сніг: громадський транспорт не вийшов на маршрути
Для школярів Івано-Франківська, Тернополя та Чернівців снігопади обернулися додатковими канікулами
В західних регіонах України випало 30 см снігу. У зв’язку із опадами, скасовано маршрути громадського транспорту. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що для школярів Івано-Франківська, Тернополя та Чернівців снігопади обернулися додатковими канікулами.
А для чиновників Львівщини - звільненнями. На Буковині, попри попередження про негоду, також не вдалося уникнути транспортного колапсу.
У Житомирській області знято обмеження на рух вантажівок
Нагадаємо, у Карпатах туристи застрягли через сильний снігопад. У регіоні через опади заборонили рух легкових авто по гірських дорогах.
Зазначається, що приміром у Косівському районі дороги між селами не розчищені. Водії не ризикують рушати нерозчищеними дорогами і чекають, доки негода вщухне. Виїхати з приміських сіл досить складно, водії відкопують власні машини з заметів.
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