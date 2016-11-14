На заході країни транспортний колапс через сніг: громадський транспорт не вийшов на маршрути

20:33, 14 листопада 2016
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Для школярів Івано-Франківська, Тернополя та Чернівців снігопади обернулися додатковими канікулами

На Заході випало 30 см снігу
На Заході випало 30 см снігу

В західних регіонах України випало 30 см снігу. У зв’язку із опадами, скасовано маршрути громадського транспорту. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що для школярів Івано-Франківська, Тернополя та Чернівців снігопади обернулися додатковими канікулами.

А для чиновників Львівщини - звільненнями. На Буковині, попри попередження про негоду, також не вдалося уникнути транспортного колапсу.

У Житомирській області знято обмеження на рух вантажівок

Нагадаємо, у Карпатах туристи застрягли через сильний снігопад. У регіоні через опади заборонили рух легкових авто по гірських дорогах.

Зазначається, що приміром у Косівському районі дороги між селами не розчищені. Водії не ризикують рушати нерозчищеними дорогами і чекають, доки негода вщухне. Виїхати з приміських сіл досить складно, водії відкопують власні машини з заметів.

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