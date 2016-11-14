Ситуація на трасі Київ-Чоп залишається складною

23:28, 14 листопада 2016
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Ситуація на трасі Київ-Чоп досі залишається складною.

фото: УНІАН
фото: УНІАН

Минулої ночі сотні вантажівок через негоду опинилися в сніговій пастці на Рівненщині, і вже понад добу рятувальники витягували фури із заметів, ідеться в сюжеті ТСН.

Чимало вантажівок зупинялися, бо водії просто не наважувалися їхати далі. Однак зараз ситуація вже покращилася, і траса порівняно з минулою ніччю більш-менш проїзна. Однак далекобійники досі нарікають на стан доріг, адже деяким добу доводилося долати 200 кілометрів шляху.

У західних областях сотні автомобілів застрягли в заторах через снігопад

Перевізники самі відкопували із заметів машини. "Купили солі, попросив друзів – поїхали відкопувати машину. Посипали сіллю дороги і так доїхали до Рівного", - розповідають вони.

Скаржаться на стан доріг і водії маршруток. Вони нарікають на те, що рухатися трасою Київ-Чоп швидше, аніж 50-60 кілометрів за годину, неможливо.

"Аварій купа. Купа машин перекинутих. Від Житомира до Новограда і до Корецького поста. Дорога – неможливо їхати. Друга-третя передача", - твердять свідки.

Рятувальники ж доповідають, що з учорашнього дня зі снігової пастки на Рівненщині витягли майже 300 вантажівок та автобусів і в такий спосіб допомогли семи сотням людей.

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