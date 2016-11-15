Наслідки "снігового колапсу" в Україні: найбільше потерпають дві області

В Україні через сильний снігопад досі без світла залишаються майже дві сотні населених пунктів, переважно на заході та півночі України.

Наслідки негоди досі не вдалося ліквідувати / Фото dsns.gov.ua

Найгірша ситуація - на Тернопільщині та Хмельниччині, де по півсотні сіл не мають електрики, йдеться у сюжеті ТСН.

Без світла залишилися і 34 населених пункти на Івано-Франківщині. Енергетики скаржаться, що не можуть дістатися до обірваних ліній через нерозчищені дороги.

На Прикарпатті, де за добу випала півмісячна норма опадів, до півсотні сіл не вдається добратися й досі. Найпроблемніший район - городенківський. Проїзду до сусідньої - Тернопільської області - ще немає. Аби машини не застрягли у снігових переметах, дорогу там перекриває поліція.

Траса Київ-Чоп натепер більш-менш проїзна, однак слизька і небезпечна. Ще донедавна на цій ділянці дороги стояли кілька десятків фур у два ряди. Водії не наважувались їхати далі, щоб не загрузнути. Вантажівки із заметів відкопували самі. Також скаржаться на стан доріг і водії маршруток. За їхніми словами, рухатися трасою Київ-Чоп швидше за 50-60 кілометрів за годину неможливо.

Читайте також Через несприятливі погодні умови в Україні знеструмлено понад 900 населених пунктів

Рятувальники тим часом звітують, що з учорашнього дня зі снігової пастки на Рівненщині витягли майже триста вантажівок та автобусів. Загалом по Україні зі снігових заметів вивільнили дві з половиною тисячі автомобілів і 27 карет швидкої допомоги.

На Львівщині через погане розчищення доріг звільнили двох чиновників. Голову райадміністрації міста Броди та керівника дорожнього господарства Городоцького району. Потужний сніг спровокував справжній аншлаг на шиномонтажах. Львів'яни, які не встигли перевзути свої авто, чергу займають на добу наперед.