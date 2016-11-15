В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на сході до +4° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на сході - до +4°.
У столиці без опадів, вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, до 2.8 м/с.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на сході температура до +7°
У Львові 15 листопада хмарно з проясненнями, температура повітря вдень -1°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3,4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура +1°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень +1°, вітер північний, до 6.5 м/с.
У Харкові похмуро. Температура до +1°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні пройде сніг. Температура вдень +4°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.
У Дніпрі невеликий сніг з дощем. Температура повітря +2°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +6°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, удень +3°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
У західних областях сотні автомобілів застрягли в заторах через снігопад
У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +3°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°