В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на сході до +4° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на сході - до +4°.

Reuters

У столиці без опадів, вдень -1°. Вітер північний та північно-західний, до 2.8 м/с.

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У Львові 15 листопада хмарно з проясненнями, температура повітря вдень -1°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, до 3,4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура +1°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень +1°, вітер північний, до 6.5 м/с.

На сході до +4° / УНІАН

У Харкові похмуро. Температура до +1°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні пройде сніг. Температура вдень +4°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

У Дніпрі невеликий сніг з дощем. Температура повітря +2°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +6°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, удень +3°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +3°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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