У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 15 листопада, у столиці вдень до -1°, без опадів.

Сьогодні у Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -2°. Вітер північний та північно-західний, до 2.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:13, а зайде у 16:11.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на сході - до +4°.

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