У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -1°

08:30, 15 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 15 листопада, у столиці вдень до -1°, без опадів.

УНІАН
Сьогодні у Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -2°. Вітер північний та північно-західний, до 2.8 м/с.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на сході температура до +7°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:13, а зайде у 16:11.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на сході - до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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