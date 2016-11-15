Протягом 15-17 листопада у річках України очiкується поява первинних льодових явищ.

Жителів України попереджають про появу першого льоду на річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"15-17 листопада на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.), на рiках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується поява первинних льодових явищ у виглядi заберегiв та шуги, мiсцями на окремих дiлянках можливе утворення льодових перемичок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на зміну снігопадам та хуртовинам до України прийдуть морози до -10 градусів.