2016 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень

Згідно з попередніми даними, середня глобальна температура перевищила доіндустріальні показники на 1,2 градуса за Цельсієм.

Reuters

Про це йдеться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), представленій на конференції сторін Рамкової конвенції ООН з клімату в Марракеші.

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Експерти вказують на те, що 16 з 17 рекордно спекотних років припадає на поточне століття. Вони також повідомляють про рекордні показники довгострокового потепління і збільшення концентрації парникових газів в атмосфері.

Крім того, в ООН стурбовані швидкістю танення крижаних покривів Гренландії і надзвичайно низькими параметрами крижаного покриву в Арктиці.

Вище середнього були і температури океану, що призвело до порушення екосистем і знебарвлення коралів. Так, у деяких частинах Великого бар'єрного рифа біля берегів Австралії загинуло 50% коралів.

З листопада 2014 року до лютого 2016 року рівень моря піднявся на 15 мм. До цього, починаючи з 1993 року, середній щорічний показник становив 3,5 мм.

На думку експертів ВМО, через зміни клімату нормальним явищем стали повені і екстремальна спека, які раніше відбувалися не частіше ніж за життя одного покоління.

ВМО також опублікувала попередню інформацію про гуманітарні наслідки кліматичних змін. У 2015 році через екстремальні явища природи 19,2 млн осіб у 113 країнах стали вимушеними переселенцями. Це в два рази перевищує число людей, переміщених у результаті конфліктів і насильства.

Нагадаємо, серпень 2016 року був найтеплішим за останні 136 років (з початку метеоспостережень).