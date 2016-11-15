2016 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень
Згідно з попередніми даними, середня глобальна температура перевищила доіндустріальні показники на 1,2 градуса за Цельсієм.
Про це йдеться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), представленій на конференції сторін Рамкової конвенції ООН з клімату в Марракеші.
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Експерти вказують на те, що 16 з 17 рекордно спекотних років припадає на поточне століття. Вони також повідомляють про рекордні показники довгострокового потепління і збільшення концентрації парникових газів в атмосфері.
Крім того, в ООН стурбовані швидкістю танення крижаних покривів Гренландії і надзвичайно низькими параметрами крижаного покриву в Арктиці.
Вище середнього були і температури океану, що призвело до порушення екосистем і знебарвлення коралів. Так, у деяких частинах Великого бар'єрного рифа біля берегів Австралії загинуло 50% коралів.
З листопада 2014 року до лютого 2016 року рівень моря піднявся на 15 мм. До цього, починаючи з 1993 року, середній щорічний показник становив 3,5 мм.
На думку експертів ВМО, через зміни клімату нормальним явищем стали повені і екстремальна спека, які раніше відбувалися не частіше ніж за життя одного покоління.
ВМО також опублікувала попередню інформацію про гуманітарні наслідки кліматичних змін. У 2015 році через екстремальні явища природи 19,2 млн осіб у 113 країнах стали вимушеними переселенцями. Це в два рази перевищує число людей, переміщених у результаті конфліктів і насильства.
Нагадаємо, серпень 2016 року був найтеплішим за останні 136 років (з початку метеоспостережень).
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