2016 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень

10:31, 15 листопада 2016
1129
0

Згідно з попередніми даними, середня глобальна температура перевищила доіндустріальні показники на 1,2 градуса за Цельсієм.

Reuters
Reuters

Про це йдеться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), представленій на конференції сторін Рамкової конвенції ООН з клімату в Марракеші.

У 2025 році аномальна спека стане нормою - учені

Експерти вказують на те, що 16 з 17 рекордно спекотних років припадає на поточне століття. Вони також повідомляють про рекордні показники довгострокового потепління і збільшення концентрації парникових газів в атмосфері.

Крім того, в ООН стурбовані швидкістю танення крижаних покривів Гренландії і надзвичайно низькими параметрами крижаного покриву в Арктиці.

Вище середнього були і температури океану, що призвело до порушення екосистем і знебарвлення коралів. Так, у деяких частинах Великого бар'єрного рифа біля берегів Австралії загинуло 50% коралів.

З листопада 2014 року до лютого 2016 року рівень моря піднявся на 15 мм. До цього, починаючи з 1993 року, середній щорічний показник становив 3,5 мм.

На думку експертів ВМО, через зміни клімату нормальним явищем стали повені і екстремальна спека, які раніше відбувалися не частіше ніж за життя одного покоління.

ВМО також опублікувала попередню інформацію про гуманітарні наслідки кліматичних змін. У 2015 році через екстремальні явища природи 19,2 млн осіб у 113 країнах стали вимушеними переселенцями. Це в два рази перевищує число людей, переміщених у результаті конфліктів і насильства.

Нагадаємо, серпень 2016 року був найтеплішим за останні 136 років (з початку метеоспостережень).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото)
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29° В Києві сьогодні похолодає і пройде дощ з грозою, температура до +29°
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
88 %
751 мм
2.0 м/с
63 %
Стрічка новин