У Новій Зеландії почалася евакуація жителів після землетрусу

11:34, 15 листопада 2016
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Рятувальні служби Нової Зеландії почали евакуацію сотень туристів і місцевих жителів Південного острова після землетрусу, у результаті якого загинули двоє людей.

Евакуація в Новій Зеландії / Reuters
Евакуація в Новій Зеландії / Reuters

В евакуації задіяні чотири вертольоти, які здійснюють вильоти в Каікоура. На даний момент рятувальники евакуювали 400 з 1200 туристів, що знаходяться на острові, передає Reuters.

Збиток від землетрусу в Новій Зеландії оцінюється в "мільярди доларів"

За словами військового представника країни Дарріна Уебба, військово-повітряні сили мають намір здійснити якомога більше польотів.

Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 7,8, що спровокував цунамі, також у регіоні було зафіксовано ще два підземних поштовхи.

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