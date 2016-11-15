У чотирьох провінціях Домініканської Республіки оголосили надзвичайний стан через повені

Президент Домініканської Республіки Данило Медіна оголосив надзвичайний стан у провінціях Пуерто-Плата, Ла-Вега, Еспайат і Марія-Тринідад-Санчес.

Reuters

Надзвичайний стан введено у зв'язку з повенями, зсувами, евакуацією людей та значним матеріальним збитком через опади, що випали за останні два тижні, передає ТАСС з посиланням на Prensa Latina.

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Безперервні зливи завдали великої шкоди інфраструктурі держави і малозабезпеченим громадянам, що залишилися без притулку. Через повені Національний центр з надзвичайних ситуацій евакуював у безпечні місця понад 4 тис. сімей. При цьому багато мешканців відмовляються від евакуації через побоювання втратити майно.

Крім того, вода впритул підступила до споруд аеропорту ім. Грегоріо Луперона у місті Пуерто-Плата, внаслідок чого його функціонування виявилося перерваним.

Рясні опади до цього часу не припиняються в провінціях Пуерто-Плата, Еспайат, Марія-Тринідад-Санчес і Ла-Вега. Внаслідок дощів кілька людей, серед яких двоє дітей, загинули.

Нагадаємо, у результаті повені в Йоганнесбурзі (провінція Гаутенг, Південна Африка) загинули не менше 6 осіб.