На автошляхах України практично без опадів, на сході температура до +4°
Сьогодні і завтра на українських трасах практично без опадів. Найтепліше буде на сході - до +4°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса практично без опадів. Температура 0°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +2°, хмарно з проясненнями.
На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура в дорозі -4° ... +3°. У середу на цьому маршруті пройде сніг, температура до +2°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на сході до +4° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +4°, хмарно. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +4°.
У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до 0°. 16 листопада на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -1°... +1°.
За маршрутом Київ - Чернівці хмарно з проясненнями, -1° ... +1°. За даним напрямком в середу опадів не очікується, температура до +2°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+13°... +7°
-
Дніпро+28°... +15°
-
Донецьк+34°... +19°
-
Житомир+12°... +8°
-
Запоріжжя+29°... +16°
-
Івано-Франківськ+15°... +7°
-
Київ+15°... +10°
-
Кіровоград+22°... +11°
-
Луганськ+36°... +20°
-
Луцьк+14°... +7°
-
Львів+14°... +7°
-
Миколаїв+27°... +12°
-
Одеса+27°... +11°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+14°... +8°
-
Сімферополь+29°... +15°
-
Суми+28°... +13°
-
Тернопіль+13°... +8°
-
Харків+33°... +17°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницький+11°... +7°
-
Черкаси+22°... +10°
-
Чернігів+16°... +10°
-
Чернівці+15°... +8°