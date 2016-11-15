На автошляхах України практично без опадів, на сході температура до +4°

Сьогодні і завтра на українських трасах практично без опадів. Найтепліше буде на сході - до +4°.

На автошляхах України без опадів / drive2.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса практично без опадів. Температура 0°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +2°, хмарно з проясненнями.

На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура в дорозі -4° ... +3°. У середу на цьому маршруті пройде сніг, температура до +2°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +4°, хмарно. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +4°.

У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до 0°. 16 листопада на цьому напрямку мінлива хмарність, температура -1°... +1°.

За маршрутом Київ - Чернівці хмарно з проясненнями, -1° ... +1°. За даним напрямком в середу опадів не очікується, температура до +2°.

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