В Індонезії через повені евакуювали понад 6 тисяч осіб

У провінції Західна Ява більше 6 тисяч людей залишили свої будинки через повені.

Reuters

Про це повідомив представник агентства з надзвичайних ситуацій країни Сутопо Пурво Нугрохо, передає Xinhua.

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Повені затопили близько 6000 будинків, 12 мечетей, чотири будівлі шкіл і понад 100 га рисових полів, постраждало близько 20 000 осіб.

"Евакуація потерпілих триває, у рятувальній операції беруть участь солдати, поліція, співробітники місцевих пошуково-рятувальних загонів та агентств стихійних лих", - сказав Нугрохо.

Нагадаємо, у жовтні повінь, викликана проливними дощами, затопила 1,5 тисячі житлових будинків у провінції Горонтало на півночі Індонезії.