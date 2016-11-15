"Снігові пончики" та однакові сніжинки: найцікавіші факти про зимові опади

На вихідних Україну накрило снігом. У багатьох містах засипало дороги, в окремих населених пунктах навіть відмінили заняття в школах. Але незважаючи на незручності, сніг все одно асоціюється з чимось казковим та надзвичайним.

Існує червоний сніг / eco-turizm.net

ТСН зібрав найцікавіші факти про зимові опади.

1. Існують так звані "снігові пончики". Вони з'являються тоді, коли невелику кількість вологого та липкого снігу підхоплює вітер. Він починає котитися, збираючи все більше снігу, та стає циліндричної форми.

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2. Однакові сніжинки можна створити. У "дикій" природі ідентичних крижинок не існує, однак фізику із Каліфорнійського технологічного університету вдалося у лабораторних умовах виростити практично однакові крижинки за формою та візерунком, створюючи їх в однакових умовах.

3. Після снігопаду стає тихіше. Це трапляється через те, що сніг є чудовим поглиначем звуку. Коли на землі лежить товстий шар пухкого снігу, він поглинає звукові хвилі та зменшує шум. Але у той же час сніг може і збільшувати гучність: якщо він підтане, а потім замерзне, то стає твердим та гладким, що сприяє відбиттю звукових хвиль. Унаслідок цього звуки стають гучнішими та чіткішими.

4. Сніг не білий, а напівпрозорий. Він виглядає білим через те, що так люди бачать світло. Сніг відбиває від себе усі кольори, оскільки не має власного. Відбиваючись, усі вони складаються у білий колір.

5. Існує снігова гроза. Це досить рідкісне метеорологічне явище, під час якого замість зливового дощу випадає зливовий сніг, крижаний дощ або крижана крупа. У цей же час у небі може з'являтися блискавка та гриміти грім. На Землі це явище відбувається приблизно 5-6 разів на рік.

6. Сніг буває червоним та рожевим. Його можна зустріти високо в горах і в приполярних областях Землі. Незвичайний відтінок йому надає поширена там водорість - хламідомонада сніжна. Подейкують, що завдяки їй сніг має не лише колір, але й запах кавуна.