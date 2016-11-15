Киян попереджають про туман та ожеледицю 16 листопада

16:00, 15 листопада 2016
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У середу, 16 листопада, у Києві вночі та вранці очікується туман.

фото УНИАН
Киян попереджають про туман та ожеледицю /УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 16 листопада по Києву та області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути вкрай обережними та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, протягом 15-17 листопада у річках України очiкується поява первинних льодових явищ.

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