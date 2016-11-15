В Україні завтра практично без опадів, на півдні до +3° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 16 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +3°.
У Києві завтра без опадів, вночі -4°, вдень -1°. Вітер південний і західний, до 3,5 м/с.
У Львові 16 листопада пройде сніг, вночі -1°, вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
На автошляхах України практично без опадів, на сході температура до +4°
У Луцьку завтра невеликий сніг. Температура повітря вночі 0°, вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, до 5.3 м/с.
У Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура вночі -6°, вдень 0°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду. Температура вночі -3°, вдень +2°, вітер північний, до 5.1 м/с.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі -2°, вдень +1°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура вночі -1°, вдень +2°. Вітер східний та північно-західний, до 3,5 м/с.
У Сімферополі очікуються опади. Температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вночі +2°, вдень +3°. Вітер східний та північно-східний, до 6.8 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -3°, вдень +2°, вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -4°, вдень +2°. Вітер східний, до 3,9 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°