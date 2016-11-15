В Україні завтра практично без опадів, на півдні до +3° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 16 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +3°.

Reuters

У Києві завтра без опадів, вночі -4°, вдень -1°. Вітер південний і західний, до 3,5 м/с.

У Львові 16 листопада пройде сніг, вночі -1°, вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

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У Луцьку завтра невеликий сніг. Температура повітря вночі 0°, вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, до 5.3 м/с.

У Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура вночі -6°, вдень 0°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду. Температура вночі -3°, вдень +2°, вітер північний, до 5.1 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі -2°, вдень +1°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють сніг з дощем. Температура вночі -1°, вдень +2°. Вітер східний та північно-західний, до 3,5 м/с.

У Сімферополі очікуються опади. Температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вночі +2°, вдень +3°. Вітер східний та північно-східний, до 6.8 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -3°, вдень +2°, вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -4°, вдень +2°. Вітер східний, до 3,9 м/с.

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