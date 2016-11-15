У Києві завтра без опадів, вдень температура до -1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 16 листопада, у столиці без опадів, температура повітря вдень -1°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря понизиться до -2°.

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Вітер південний і західний, до 3,5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:14, а зайде в 16:10.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +3°.

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