У Києві завтра без опадів, вдень температура до -1°

19:00, 15 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 16 листопада, у столиці без опадів, температура повітря вдень -1°.

УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря понизиться до -2°.

На автошляхах України практично без опадів, на сході температура до +4°

Вітер південний і західний, до 3,5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:14, а зайде в 16:10.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +3°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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