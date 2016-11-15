Нові витівки погоди: в Україну йдуть морози до -15 градусів

17:08, 15 листопада 2016
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Після рясних снігопадів в Україну йдуть морози до -15 градусів.

У Києві буде дуже морозно, але сухо / REUTERS
У Києві буде дуже морозно, але сухо / REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

"Кияни, а також усі, хто найближчої ночі перебуватиме по лінії Київщина-Вінниччина-Чернівецька та Івано-Франківська області. Мороз гухне до -10-15 градусів", - йдеться у повідомленні.

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За її словами, на заході та сході 16 листопада опади. У Києві буде дуже морозно, але сухо.

Синоптик зазначила, що "треба сильно утеплитися на один день", далі очікується поступове потепління.

Нагадаємо, 14-17 листопада погода зміниться по всій території країни. Очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

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