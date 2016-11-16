Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +3° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 16 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +3°.

В Україні сьогодні практично без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, вдень -1°. Вітер південний і західний, до 3,5 м/с.

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У Львові 16 листопада пройде сніг, температура повітря вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікується снігопад. Температура повітря вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, до 5.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу хмарно з проясненнями. Температура 0°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +2°, вітер північний, до 5.1 м/с.

На півдні до +3° / УНІАН

У Харкові мінлива хмарність. Температура до +1°, вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні пройде сніг з дощем. Температура вдень +3°. Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

У Дніпрі невеликий сніг. Температура повітря +2°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +3°. Вітер східний та північно-східний, до 6.8 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, удень +2°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +2°. Вітер східний, до 3,9 м/с.

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