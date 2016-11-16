У Києві сьогодні вдень до -1°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 листопада в столиці вдень до -1°, без опадів.

Сьогодні d Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -2°. Вітер південний і західний, до 3,5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:14, а зайде в 16:10.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 16 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +3°.

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