Жителів України попереджають про туман та ожеледицю на дорогах

Сьогодні, 16 листопада, у багатьох областях України туман, на дорогах подекуди ожеледиця.

Жителів України попереджають про туман та ожеледицю / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 16 листопада вранці у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській областях туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

По Києву та області 16 листопада вранці туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця.

Рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути вкрай обережними та дотримуватися елементарних правил безпеки.

Нагадаємо, у середу, 16 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +3°.